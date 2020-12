Rutte ziet ’hoop en licht aan einde van de tunnel’

Binnenland

Aantal coronagevallen stijgt weer: 9504 nieuwe meldingen

Na een klein dipje is het aantal nieuwe coronagevallen weer gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9504 meldingen van positieve tests. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is voor het eerst in vier dagen ged...