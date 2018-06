Krakers krijgen weer drie dagen extra

Doen ze dat niet, dan ontruimt de gemeente later die week alsnog. De rechter bepaalde twee maanden geleden dat de krakers per 1 juni weg moeten zijn.

Volgens AT5 wil het nieuwe linkse stadsbestuur de uitgeprocedeerde asielzoekers opnieuw opvang bieden.

We Are Here besloot de woningen in de Rudolf Dieselstraat begin vorige maand illegaal in bezit te nemen. De groep trekt al jaren door de stad.

De krakers vielen zelfs woningen binnen waar nog legale huurders zaten. Dat dreigde compleet uit de hand te lopen.

Politiek Den Haag vindt de kraakacties bizar. Het gaat om illegalen die er ondanks jarenlange procedures niet in geslaagd zijn de rechter te overtuigen dat ze hier mogen blijven.

