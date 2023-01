Schutter Zwijndrecht nog spoorloos, politie bewaakt zwaargewonde ex-vriendin in ziekenhuis

De klopjacht van de politie is sinds zaterdagmiddag toen Vuong na zijn vermeende daad op de vlucht sloeg nog in volle gang. Die duurt 24/7. „Wij zijn constant bezig om hem te zoeken”, aldus een politiewoordvoerster. Vuong staat bekend als een notoire crimineel die al meerdere jarenlange celstraffen in de gevangenis heeft moeten uitzitten voor onder meer overvallen op juweliers, banken, wapenbezit, afpersing en bedreiging. Ook zat hij in de speedproductie.

De in Vietnam geboren Vuong staat als vuurwapengevaarlijk te boek. Zondagochtend verspreidden de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de naam en foto van de vermeende schutter. Dat is uitzonderlijk. „We doen dit alleen bij levensbedreigende situaties. Het is een heel ingrijpend middel dat alleen wordt ingezet bij ernstige misdrijven en als iemand vuurwapen- en/of vluchtgevaarlijk is”, stelde een OM-woordvoerder. De politie waarschuwt om Vuong niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.

Zaterdagmiddag zou hij op het parkeerterrein van het winkelcentrum in Zwijndrecht tijdens een ruzie met zijn ex-vriendin voor de ogen van het winkelend publiek een vuurwapen hebben gepakt. Hij schoot in eerste instantie zijn voormalige schoonmoeder neer. Volgens getuigen werd de trekker nog een keer overgehaald toen de weerloze vrouw op de grond lag. Zij stierf ter plekke. Daarna richtte hij het vuurwapen op zijn ex, die zwaargewond raakte. Daarna sloeg hij op de vlucht in een auto. En hoewel de gealarmeerde politie meteen op allerlei uitvalswegen agenten neerzetten, werd hij niet gevonden.