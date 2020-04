CBS: Vorige week 2000 meer sterftegevallen dan gemiddeld

Dat zijn er ongeveer 2000 meer dan gemiddeld per week in de eerste tien weken van 2020. Een groot deel daarvan zijn ouderen, met name 80-plussers. Naar schatting overleden vorige week bijna 1900 personen van 65 jaar en ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020, een toename van 68 procent.

Overlijdensberichten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt elke week om 12:00 uur een schatting naar buiten van het sterftecijfer van de week daarvoor. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat zij hebben ontvangen voor die week. Vorige week schatte het CBS nog dat in de tweede helft van maart ruim 1600 meer mensen zijn overleden dan gemiddeld. Daarvan zijn 603 sterfgevallen mogelijk toe te schrijven aan corona.

Het sterfteverschil tussen mannen en vrouwen lijkt daarentegen juist af te vlakken. In week 14 overleden bijna 1100 mannen en 850 meer vrouwen dan gemiddeld. In week 13 was de sterfte onder mannen ruim de helft hoger en onder vrouwen bijna een derde.