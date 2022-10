Wit-Russische president Loekasjenko bepleit inzet schoolkinderen bij aardappeloogst: ’Goede fysieke training’

Loekasjenko toonde zich maandag verontwaardigd dat het in Wit-Russische scholen verboden is om kinderen te mobiliseren voor de oogst. De Wit-Russische president omschreef dit als „wreedheid”, meldt Belga.

„Met welk voorbeeld zullen we onze kinderen opvoeden?”, stelde Loekasjenko. „Men zegt dat het uitbuiting is, maar om welke uitbuiting kan het gaan als een persoon vijf à zes uur gaat werken? Dit zal leiden tot geluk bij hun ouders en is een goede fysieke training voor de kinderen”, aldus de omstreden president, die er nog aan toevoegde dat het „de mensen zal verenigen.”

Loekasjenko, een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin, regeert Wit-Rusland sinds 1994 met ijzeren hand. Hij staat niet verlegen om een boude uitspraak meer of minder. Zo raadde hij in 2020 nog een saunabezoek, een glas wodka per dag en werk op de velden aan als effectieve behandeling tegen het coronavirus.