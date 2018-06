Dekker: aanpak ’Golfmoskee’ wellicht makkelijker

De Tweede Kamer maakt zich daar ongerust over, omdat blijkt dat vanuit deze moskeeën soms radicale ideeën worden verspreid die haaks staan op de vrijheden die in Nederland gelden.

CDA en ChristenUnie willen dat gemeenten vergunningen en subsidies kunnen weigeren aan moskeeën die zich hieraan schuldig maken. Ze willen dat gemeenten gebruik kunnen maken van een wet die bedoeld is om criminele activiteiten aan te pakken. Dekker zei dat dat plan „ingewikkeldheden” bevat, maar het kabinet gaat er wel naar kijken.

’Had beter gekund’

De Kamer klaagde dat de informatievoorziening van het kabinet de afgelopen jaren tekort schoot en te traag is verlopen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) erkende dat het „beter had gekund”. Hij onderstreepte overigens dat niet alle ’ongewenste’ activiteiten die vanuit moskeeën worden bedreven juridisch strafbaar zijn.

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is meer openbaarheid van gegevens die nu vertrouwelijk met de Kamer worden gedeeld mogelijk, maar hij waarschuwde dat de informatiestroom uit landen als Koeweit en Saoedie-Arabië dan waarschijnlijk snel opdroogt.

Nieuw onderzoek

Het kabinet is overigens bereid nieuw onderzoek te doen naar het effect van de financiering van moskeeën vanuit uit het buitenland. Vanuit de Kamer was daarop aangedrongen. Veel fracties zijn ontevreden over een eerder onderzoek, dat door het vorige kabinet was opgezet.