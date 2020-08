Giro555 open voor hulp aan slachtoffers explosie Beiroet

Door de enorme ontploffing van een opslagplaats waar tonnen explosief ammoniumnitraat lagen opgeslagen zijn circa 150 doden gevallen en 5000 mensen gewond geraakt. De schade in en rond de haven is kolossaal en beloopt in de miljarden euro’s. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden.

Volgens de organisaties is de hulpvraag enorm. Het gezondheidssysteem kan de hulpverlening nauwelijks aan en was al overbelast als gevolg van de coronapandemie. „De combinatie van de enorme explosie, de ongekende economische crisis, het coronavirus en de omvangrijke opvang van vluchtelingen rond de stad, maken de huidige situatie ondraaglijk”, zegt Garance Reus, actievoorzitter van Giro555. „Nog steeds worden er mensen onder het puin vandaan gehaald en er is een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om geld op te halen om de hulp op te schalen.”

De hulporganisaties zijn zelf, of via lokale partners, in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals ambulancevervoer en medische zorg. De hulpverleners richten zich daarnaast ook op het zoeken naar slachtoffers tussen het puin.

Vanaf vrijdagavond worden fondsenwervende spots uitgezonden op radio, televisie en sociale media. De deelnemende organisaties zijn Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, ICCO & Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, het Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes, en World Vision.