Hoestend kind naar huis gestuurd uit corona-vrees

Het leek een normale dag te worden Marcel Dings. Hij bracht maandagmorgen nietsvermoedend zijn dochter Tesla (6) naar school en reed vervolgens zoals gewoonlijk door naar zijn werk. Tot plots de telefoon ging met de vraag van de school of hij Tesla op kon komen halen. De reden? Ze kuchte iets te vaak: „Ik kon mijn oren niet geloven. Ik bracht haar kerngezond naar school, en toen ze een paar keer moest hoesten durfde de juf het blijkbaar niet meer aan en werd ze weggestuurd”, vertelt hij verbijsterd.

Geen enkel risico

Marcel kreeg te horen dat er meerdere hoestende kinderen op de school rondliepen en dus wilde de school geen enkel risico nemen met hun zesjarige dochter. „Het is goed om preventief te handelen, maar dit gaat wel heel erg ver”, vertelt de Brabander. „Tesla moet nu door de RIVM-richtlijnen tot donderdag thuisblijven, terwijl ze niet verkouden is of griep heeft. Die zit thuis gewoon lekker televisie te kijken.”

Voor Tesla betekend het bonusdagen vrij, maar het thuiszitten zorgt wel voor wat problemen voor het gezin. „De werkgevers van mij en mijn vrouw hadden er niet op gerekend dat we plots vrij moesten krijgen. We hebben dus maar halve dagen vrij genomen en gaan thuiswerken om voor onze dochter te zorgen.”

Desondanks heeft de consternatie ook zijn voordelen: „De komende dagen heb ik wel voldoende tijd om met haar te spelen. Het is dus gezellig, maar het zorgt voor een hoop gedoe voor ons.”