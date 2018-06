Amsterdamse vrienden krijgen gelijk: huurprijs van 2000 naar 700 euro

Dat schrijft AT5. De huurprijzen zijn in Nederland gebaseerd op een puntensysteem. Een belangrijk component is de hoogte van de WOZ-waarde van de woning. Ook het aantal gehuurde vierkante meters, de aanwezigheid van bijvoorbeeld een fietsenstalling telt mee.

De vier studenten deden volgens de Amsterdamse nieuwszender onderzoek en kwamen erachter dat de WOZ-waarde van hun woning rond de 148.000 lag. Daardoor kwamen ze op een lager aantal punten uit dan gedacht. Ze stapten naar de huurcommissie en die zette de huurprijs op 673,40 euo per maand.

Niet alleen kunnen de vrienden een fors lagere huur betalen, ze krijgen het te veel betaalde geld van het afgelopen jaar met terugwerkende kracht terug. De huisbaas kan overigens nog wel in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Volgens Gert-Jan Bakker van Stichting Woon is het wel een „gelukstreffer”, wat er met de vier studenten is gebeurd. „Het was echt een gelukje dat de WOZ-waarde van het pand zo laag was ingesteld. Dat komt bijna niet voor”, legt hij uit.

Toch adviseert hij mensen af en toe kritisch te kijken naar hun huurprijs en de daarmee al dan niet corresponderende aantal punten van het systeem. In Amsterdam kunnen huurders aankloppen bij Stichting Woon.