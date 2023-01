Cocaïnemaffia lokt jongeren: ’Financiële verleiding is enorm’

Het zijn met name jonge mannen in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die gevoelig zijn voor de verlokkingen om snel geld te verdienen. Dat stelt de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar.

In een exclusief gesprek met De Telegraaf uit het hoofd van het Rotterdamse Openbaar Ministerie (OM) zijn zorgen. „De financiële verleiding is enorm”, zegt Hillenaar. Met een speciale aanpak gaat het OM, de politie en de gemeente uithalers maar ook plegers van excessief geweld zoals het beschieten van woningen op de huid zitten.

De tieners en twintigers kunnen volgens Hillenaar al snel tweeduizend euro per kilo verdienen om naar Nederland verscheepte drugs uit zeecontainers te halen. Daarvoor laten ze zich bijvoorbeeld in een container het haventerrein oprijden om vervolgens in de nachtelijke uren aan het werk te gaan.