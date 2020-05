Nederlanders met boot uit Marokko gehaald

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Onze ambassade in Marokko heeft zijn uiterste best gedaan om Nederlanders die vast zitten, over zee naar huis te krijgen, net als we dat doen door de lucht”, aldus een woordvoerster.

Er zijn volgens het Haagse ministerie nog bijna duizend Nederlandse toeristen gestrand in Marokko. Afgelopen weken zijn meer dan 1300 mensen weggehaald.

Hoog ambassadepersoneel was dinsdag volgens de BuZa-zegsvrouw aanwezig in de haven in Noord-Marokko om Nederlanders te helpen met hun ferrytickets en papieren richting Europa. ,,Dat is gelukt. Iedereen is opgelucht. Maar er zijn nog meer mensen met campers die in Marokko zijn en niet zo gauw naar de haven kunnen rijden. We blijven hen bijstaan.”