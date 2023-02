Dit is het verhaal achter iconische foto van Mesut: ’Met blote handen probeerde ik mijn dochter te bevrijden’

Mesut Hancer staart wezenloos voor zich uit. Met zijn linkerhand houdt hij zijn dochter Irmak vast, die tijdens haar slaap bedolven werd onder het puin. Ze is niet meer te redden, maar vader Mesut kan haar niet loslaten. Urenlang blijft hij in deze positie zitten.

Het is de Turkse fotograaf Adem Altan die het beeld maakt in de Turkse stad Kahramanmaras. „Vanop zo’n 60 meter zag ik de man zitten”, doet Altan zijn verhaal. „Ik vroeg me eerst af wat hij daar zat te doen. Er waren geen reddingswerkers aanwezig, maar rondom hem zag ik alleen maar mensen die hun eigen familieleden probeerden uit te graven.”

„Plots keek hij me aan. Pas toen zag ik dat hij een hand vasthield.” Hancer wenkte de fotograaf zelf om dichterbij te komen, zegt Altan. „Neem foto’s van mijn kind”, vroeg hij. En dat deed Altan.

Tekst gaat verder onder de foto

De gebroken vader poseert bij het graf van Irmak, nummer 380 in een lange rij. Ⓒ Hamdi Gökbulut / BILD

Immens verdrietig

„Terwijl ik de foto’s aan het nemen was, voelde ik me immens verdrietig. Ik was sprakeloos en kon niet stoppen met huilen”, aldus de fotograaf. Hij bleef naar eigen zeggen drie uur bij de vader zitten, die in al die tijd amper bewoog. „De volgende dag ben ik terug naar de plek gegaan, maar heb ik hem niet meer gezien.”

Hancers dochter is ondertussen begraven. Bij de begraafplaats doet de vader zijn verhaal aan een journalist van de Duitse krant Bild: „Ik was aan het werk in de bakkerij toen de aardbeving plaatsvond. Ik heb meteen naar mijn vrouw gebeld. Ze zei eerst dat onze twee dochters, onze zoon en zijzelf allemaal oké waren.”

"Ik heb nog geprobeerd haar met mijn blote handen te bevrijden, maar uiteindelijk moest ik het opgeven"

Maar dat bleek dus niet het geval. Zijn jongste dochter was die nacht bij haar oma gaan slapen, in een gebouw dat niet bestand bleek tegen de zware bevingen. „Ik heb nog geprobeerd haar met mijn blote handen te bevrijden, maar uiteindelijk moest ik het opgeven en haar overleveren aan het puin”, aldus de gebroken vader, die nog steeds dezelfde oranje jas draagt als op de foto. Zijn andere kinderen en zijn vrouw overleefden de ramp wel.