Nikkei zet opmars voort door optimisme bedrijfsresultaten

De Nikkei in Tokio ging 1 procent hoger de dag uit op 28.362,17 procent. Het was de tweede winstdag op rij. Berichten dat de noodtoestand in de Japanse hoofdstad Tokio en omliggende gebieden zal worden verlengd tot 7 maart om het aantal coronabesmettingen in de regio terug te dringen, hadden weinig impact op de handel.

Aan het bedrijvenfront behoorden het Japanse technologieconcern Sony en de fabrikant van elektronische componenten Murata Manufacturing tot de sterkste stijgers met winsten van ruim 2 procent. Nintendo zag een eerdere winst verdampen en daalde 0,8 procent. Beleggers namen wat winst nadat de spelcomputermaker zijn verkoopverwachtingen opnieuw verhoogde. Door het vele thuiszitten vanwege de coronapandemie zijn de spelcomputers van het bedrijf niet aan te slepen.

In Sydney sloot de All Ordinaries 1,5 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Australische centrale bank om de rente ongewijzigd te laten op 0,1 procent. De centrale bank kondigde daarnaast aan voor een extra 100 miljard Australische dollar (circa 63 miljard euro) aan obligaties op te kopen om de economie te ondersteunen. Gouverneur Philip Lowe van de Reserve Bank of Australia liet daarnaast doorschemeren de rente niet voor 2024 te verhogen.