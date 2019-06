OM eist 18 jaar voor ’douche-moord’ op 22-jarige in Gooise villa

Het naakte lichaam van de 22-jarige vrouw uit Maastricht werd op 9 juli vorig jaar in een plas bloed in de woonkamer van de villa gevonden. Ze was 27 keer gestoken, waarvan twaalf tot dertien keer aan de achterkant van haar lichaam. Zeker zes steken waren dodelijk.

Kelvin M. en het slachtoffer hadden een prille relatie. Dinsdag verklaarde hij uit zelfverdediging de vrouw te hebben neergestoken nadat zij hem had aangevallen. „Daarna dacht ik alleen nog maar aan zelfmoord”, zei hij tegen de rechters.

Rode licht

M. leerde de vrouw in 2018 kennen in een club in Rotterdam. Hij was er als bezoeker en zij werkte er als prostituee. Er ontstond een relatie. Op 4 juli werd M. in Rotterdam in zijn gezicht gestoken. Vragen hierover van de rechters wilde hij niet beantwoorden. De verdachte werd afgeperst, denkt het OM. M. vroeg na dat incident of hij met het latere slachtoffer mee naar Hilversum mocht. Uit van haar telefoon gewiste WhatsAppberichten met haar beste vriendin blijkt dat ze hem op 6 juli haar huis uit wilde zetten.

De twee officieren van justitie denken dat M. hierover zo boos was, dat hij de vrouw die dag onder de douche neerstak. In haar vlucht kwam ze niet verder dan enkele passen de badkamer uit. Ze is vrijwel meteen aan de forse verwondingen overleden. Volgens de officieren nam M. daarna rustig de tijd zijn verwonde vingers te verzorgen. Hij had zich aan het mes gesneden. Enkele uren na de steekpartij sprong M. op de oprit van de A27 voor een auto in een poging zichzelf van het leven te beroven. Hij kwam bij in het ziekenhuis.

Bewijsmateriaal

Advocaat Françoise Landerloo meent dat het OM de moord bewezen acht op basis van slechts enkele gewiste berichten op de telefoon van het slachtoffer. Zij wil dat M. wordt ontslagen van rechtsvervolging. „Het slachtoffer was buiten zinnen toen ze M. onder de douche aanviel.”

