Door politiekogel omgekomen peuter begraven

Mawda Ⓒ Politie

BRUSSEL - Het 2-jarige Iraaks-Koerdische meisje dat twee weken geleden overleed in België door een vermoedelijk verdwaalde politiekogel is woensdag begraven in Brussel. De lijkwagen werd tijdens de tocht naar de begraafplaats begeleid door een stille mars van honderden in het wit geklede mensen. Velen van hen droegen een witte roos.