Jongen bedreigd omdat politie verkeerde foto deelt

Maandag werd een foto van de jongen getoond in het tv-programma. Die foto werd ook op sociale media tientallen keren gedeeld. Hun ouders worden overspoeld met haatreacties en doodsbedreigingen, schrijft de moeder op Facebook. Wat bleek? Er was sprake van een persoonsverwisseling. De jongen is onschuldig.

Moeder

De politie ging diep door het stof en bood excuses aan. Daar heeft de familie niets aan. „Zo makkelijk is het om iemand zwart te maken en daarna excuses aan te bieden”, schrijft de moeder op sociale media, geciteerd door Brabants Dagblad. „Wat doet de foto van mijn zoon daar? Wie heeft hem gemaakt? Ik ben nog steeds boos. Iedereen kijkt ons hierop aan.”

Hoe kon het zo misgaan? De politie is daar open over. „Tijdens het politieonderzoek kreeg de politie nog een foto met een afbeelding van iemand met een wit T-shirt. Abusievelijk zijn deze twee foto’s verwisseld en is de verkeerde foto bij Bureau Brabant getoond”, staat in een verklaring.

Thuis

Volgens een neef van de jongen, trekt het incident een zware wissel op hem. „Hij is afgeschilderd als een beul, iemand die een 73-jarige man zwaar zou hebben mishandeld. Hij durft niet meer over straat”, zegt de neef tegen Omroep Brabant. „We schrokken heel erg toen we de beelden zagen. De hele familie was even helemaal doorgedraaid.”

De jongen moet morgen naar school, maar vindt dat moeilijk vanwege de verwensingen die op internet te vinden zijn. 'Hij moet terug naar zijn eigen land', zo valt er bijvoorbeeld te lezen. En: 'Je moet hem door zijn kop schieten'.