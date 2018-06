Denk-stagiair noemt zich ’trots IS-aanhanger’

Jamakovic loopt stage op het partijkantoor in Rotterdam. Hij werd vorige week neergestoken bij een ruzie in Nijmegen. De vechtpartij op Tweede Pinksterdag ontstond om de hoofddoek van zijn vrouw. Jamakovic liep een klaplong op en gekneusde ribben. Hij is woedend dat de politie hem en zijn vrouw niettemin als verdachte behandelde. „Zo zie je hoe de kuffar (ongelovigen) met de moslims omgaan”, schrijft hij op een opruiende Facebookpagina die het opneemt voor gevangenen op de Terroristenafdeling, jihadstrijders en haatpredikers en die geld inzamelt voor hun familie.

Jamakovic laat aan De Telegraaf weten dat zijn vrouw aangifte gaat doen van discriminatie. „Als mijn vrouw blond was geweest met een kort rokje aan, dan was ze getroost door de politie nadat haar man was neergestoken, maar omdat ze een ghimaar (hoofddoek) draagt, wordt ze als terrorist gezien en moest ze mee naar het bureau.”

De eerdere uitspraken over IS noemt hij ’niet slim’, maar hij distantieert zich niet van de gruwelen van het kalifaat. „Ik ben geen lid van Islamitische Staat, ik heb geen trouw gezworen aan Abu Bakr al-Bagdadi. Voor verdere vragen over islamitische staat adviseer ik u om met een theoloog te spreken.”

Een woordvoerder van Denk zegt dat de partij niet op de hoogte was van de uitlatingen van de stagiair en niet achter de teksten te staan. Er wordt actie ondernomen.

PVV Kamervragen: partij verbieden

De PVV laat in reactie op de onthullingen over Hussein Jamakovic weten Kamervragen te gaan stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid. De partij vindt dat in Nederland „geen partijen behoren te bestaan met IS-aanhangers” en vraagt niet alleen Hussein Jamakovic „onmiddellijk te laten oppakken”, maar wil ook de partij Denk verbieden „zodat Nederland gevrijwaard wordt van politiek islamitisch jihadisme”.