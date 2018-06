Politie schiet man met hakbijl neer in Schiedam

Volgens lokale media gaat het om een 'een 26-jarige Syriër die bekend is bij meerdere hulpinstanties’.

De man werd neergeschoten toen hij leden van het arrestatieteam aanviel die de flat aan de Van den Tempelstraat binnengingen. Bij de vechtpartij die ontstond raakte een politiehond zwaargewond die later is overleden. Een poging van agenten om de man met de taser (stroomstootwapen) uit te schakelen, mislukte. De man is met verwondingen in zijn onderlichaam naar het ziekenhuis gebracht.

Er werd besloten de flat binnen te vallen nadat agenten vergeefs hadden geprobeerd de man te kalmeren. Ook de onderhandelaars die erbij werden gehaald, lukte het niet om contact te maken.

In een woonwijk

„Het is ernstig dat dit zich in een woonwijk heeft afgespeeld”, zegt burgemeester Cor Lamers. „Hoewel de situatie zich afspeelde in een woning, hebben omstanders wel meegemaakt wat er gebeurde. Ik kan me goed voorstellen dat het beangstigend was.”

Lamers: „Ik begrijp dat mensen zich afvragen wat hier aan de hand is. Het gaat om een man met een Syrische afkomst die sinds 2017 bij zijn vader in Schiedam woont. De man was bekend bij verschillende hulpinstanties. Dit is echter een escalatie die we niet hebben zien aankomen. We gaan de komende tijd in de volle breedte onderzoek doen naar het gebeurde.”

Verwarde indruk

In Groningen schoot de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een man neer die rondliep met een mes. De man, een 46-jarige Irakees, maakte volgens de politie een verwarde indruk. Ook na een waarschuwingsschot bleef hij het steekwapen vasthouden. Daarna schoot de politie hem in zijn been.