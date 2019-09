Jaap (84) topfit dankzij krantenwijk

De trouwe krantenbezorger Jaap Boon (84) bezorgt ook vrijdag, op zijn verjaardag, keurig op tijd De Telegraaf Ⓒ Foto Caspar Huurdeman

Baarn - Morgen viert Jaap Boon zijn 84ste verjaardag. Hij is nog topfit en dat komt mede door zijn bijbaantje. Boon bezorgt iedere ochtend nog de krant in Baarn en werd om die reden vandaag al in het zonnetje gezet. „Ze hebben mij en mijn fiets in de slingers gehangen”, jubelt de vrolijke Baarnaar.