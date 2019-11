Dweilen met de kraan open

Het beroemde piazza San Marco in Venetië staat nog steeds blank. Ⓒ foto REUTERS

VENETIË - Doorgaans klagen ze over de massa’s toeristen, maar nu over het wassende water dat de hordes tegenhoudt. Wanhopig proberen de uitbaters in Venetië je hun café of restaurant in te lokken. En tussendoor dweilen ze wel. Op het piazza San Marco komt het water nog tot laarshoogte. Waarom is Venetië het water nooit de baas?