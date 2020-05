Gifgroene sneeuw op Antarctica

Dat algen op Antarctica voorkomen was al bekend sinds de Britse ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton in 1901 voet aan wal zette. Maar de bloei van algen heeft zo’n spurt genomen dat het fenomeen nu vanuit de ruimte wordt bestudeerd met de Sentinel 2 satelliet van de European Space Agency. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Cambridge is de gebieden waar de algenbloei voortkomt nu in kaart aan het brengen. Het gaat in totaal om een gebied met een oppervlakte van circa 1,9 vierkante kilometer.

Ook op Rothera Point barst het van de algen veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Ⓒ AFP

Algen spelen namelijk een rol in de opslag van CO2. Volgens onderzoeker Matt Davey hebben de algenvelden op Antarctica al de hoeveelheid CO2 vastgelegd equivalent aan de uitstoot van 875.000 gemiddelde benzine-auto’s. „Dat lijkt een hoop, maar in het licht van de totale uitstoot is dat niets”, aldus Davey.

Het onderzoeksteam stelde ook vast dat de algen vooral opduiken binnen 5 kilometer van pinguïnkolonies. De poep van die vogels lijkt het goed te doen als mest. Naast groene algen komen ook rode en oranje algen voor op Antarctica maar die zijn veel moeilijker te detecteren vanuit de ruimte.