Drentse vrouw ziet op internet dat haar man met een ander is getrouwd

„We hadden samen afgesproken dat we met ons gezin naar hem toe zouden komen. We hebben daar nog lang over gepraat”, vertelde de vrouw tijdens de zitting aldus het Dagblad van het Noorden. „Ik had het er moeilijk mee, omdat ik mijn ouders moest achterlaten. De kinderen zagen er ook tegenop. Toch wilden we gaan.”

Toen de man eenmaal weg was, stond hij niet te trappelen dat zijn vrouw en kinderen nog zouden komen. „Hij deed heel twijfelachtig. Ik kreeg het gevoel dat hij helemaal niet wilde dat wij kwamen. Achteraf bleek dat hij toen al een relatie had met zijn huidige vrouw.”

’Ze wilde het eerst niet geloven’

Volgens medewerkster Linda Jansen van slachtofferhulp ontdekte de vrouw het bedrog via internet. ,,Zij zag foto’s van het huwelijk van haar man in Nieuw-Zeeland op internet staan. Ze wilde het eerst niet geloven. Het was een enorme schok voor haar.”

De verdachte, die in Drentse Beilen is geboren, was woensdag niet bij de strafzaak. Zijn ouders en zijn inmiddels ex-vrouw wel. Inmiddels woont hij samen met zijn nieuwe partner in Christchurch in Nieuw-Zeeland.

’Weer getrouwd’

Tijdens het verhoor heeft de man toegegeven dat hij getrouwd is terwijl hij nog niet was gescheiden. In 2014 trouwde hij met de andere vrouw. De twee hebben ook nog samen in Duitsland gewoond. Uiteindelijk is de man in 2016 gescheiden van zijn Drentse echtgenote.

Volgens de officier van justitie komen dergelijke zaken niet vaak voor in Nederland. ,,Ik vind dat een kwalijke zaak”, zei de rechter aldus Dagblad van het Noorden. ,,Er kleven grote juridische gevolgen aan het al dan niet gehuwd zijn.”

500 euro schadevergoeding

De man hoeft niet de gevangenis is. Wel is hij veroordeeld tot drie maanden cel voorwaardelijk. Ook moet hij zijn ex 500 euro schadevergoeding betalen. Dat had de vrouw geëist vanwege psychische schade.