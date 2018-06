Minister: prima dat Rwanda Arsenal sponsort

Rwanda ziet de sponsoring immers als investering om meer toeristen naar het land te trekken en het verhoogt daarmee z’n inkomsten. Dat past in het doel om het land onafhankelijk te maken van hulp.

Rijke sportclub

De Tweede Kamer reageerde vorige week verontwaardigd toen bekend werd dat Rwanda 30 miljoen euro uittrekt om een rijke profclub in een rijk land te sponsoren. Terwijl Nederland er jaarlijks miljoenen heen stuurt om het land te helpen armoede te bestrijden. „De wereld op z’n kop”, reageerde CDA-Kamerlid Kuik.

„Zorg eerst eens dat je de basis op orde hebt voordat je je dit soort uitgaven permitteert.” Voor CU-Kamerlid Voordewind vormt de kwestie ’een goed moment om te praten over de afbouw van de hulp aan Rwanda’. Samen met de andere coalitiepartijen VVD en D66 vroegen zij Kaag om opheldering.

Kritische vragen

De regering van Rwanda reageerde stekelig: Nederlandse parlementariërs hebben niks te zeggen over de uitgaven van Kigali. Maar VVD-Kamerlid Becker ziet dat anders. „Als een land een beroep doet op onze belastingbetalers om te helpen armoede te bestrijden, dan mogen wij ook kritische vragen stellen over waar ze hun geld aan uitgeven.” Ze wijst op het bezoek van de Rwandese president Kagame aan Nederland een paar jaar terug, waar hij zei dat zijn land in 2020 onafhankelijk wil zijn van hulpgeld. „Misschien is dit aanleiding om er eerder mee te stoppen.”

Nederland gaf afgelopen jaar 42,5 miljoen euro uit aan ontwikkelingshulp voor Rwanda, vooral bestemd voor voedselzekerheid, water en bevorderen van de rechtstaat. Dit jaar staat er een bedrag van 48 miljoen euro in de begroting. Rwanda, dat in 1994 zowat te gronde ging aan een genocide, behoort immers nog altijd tot de minst ontwikkelde landen. „Tegelijkertijd is Nederland voornemens de handelsbanden met het land te optimaliseren”, schrijft Kaag. „Zo ziet het kabinet bijvoorbeeld kansen voor Nederlandse ondernemers in de tuinbouwsector, een snel groeiende sector in Rwanda.”

Overgangsland

Rwanda is een ’overgangsland’, waarbij de hulprelatie ’binnen enkele halen’ moet zijn beëindigd en omgevormd tot normale handelsrelatie. Dat Rwanda via de mouw van Arsenal-spelers oproept het land te bezoeken, past prima in de strategie, vindt Kaag. De inkomsten uit het toerisme zijn gestegen van 202 miljoen dollar in 2010 naar ruim 400 miljoen in 2016.

De VVD is niet overtuigd. „Als het land tot 2020 ontwikkelingshulp nodig denkt te hebben, dan is dit een uitgave die niet van die noodzaak getuigt”, zegt Kamerlid Becker. „Wij blijven Rwanda en andere landen die een beroep doen op ons belastinggeld aanspreken op luxe bestedingen die kant noch wal raken.”

’Selectief’

De PVV vindt de kritische geluiden van de coalitiepartijen selectief. „Ik vind het gek dat men hier zo verbaasd over is”, zegt Kamerlid Van Weerdenburg. „Wij roepen al jaren dat ontwikkelingshulp regeringen corrumpeert. Het goede nieuws is dat ook in Afrika steeds meer besef is dat ontwikkelingshulp niet werkt.” Ze heeft advies voor minister Kaag: „De snelste en meest kosteneffectieve manier om Rwanda te helpen hulponafhankelijk te worden is om vandaag nog de subsidiekraan vanuit Nederland stevig dicht te draaien.”