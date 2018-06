Uitslag Stelling: Rechtssysteem op de schop

Een respondent zegt: „Je moet alleen voor een voorwaardelijke invrijheidsstelling in aanmerking komen bij uitmuntend goed gedrag en als je patronen doorbroken hebt”. Dit is niet het geval bij Van der Graaf die geen berouw toonde en dwars lag bij de reclassering. Hij spande een kort geding aan omdat hij naar het buitenland zou willen vertrekken en van zijn meldplicht af wilde. De rechter stelde hem in het gelijk. Volgens het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) zou het recidive risico laag zijn.

De respondenten hebben geen vertrouwen in deze conclusie en velen halen recente voorbeelden aan: „De deskundigen die hebben geconstateerd dat het ‘recidive risico’ bij Van der Graaf op het laagste niveau is zijn dezelfde die geconstateerd hebben dat Michael P. wel vrij rond kon lopen. We weten allemaal wat dat heeft opgeleverd.” Een ander zegt: „Voor nabestaanden onbegrijpelijk. Kijk naar de schietpartij in Luik, ook een crimineel die met verlof mocht.”

Van der Graaf is nog steeds een gevaar voor de samenleving, aldus de deelnemers. Hoewel meer dan de helft van de lezers Van der Graaf maar al te graag naar het buitenland ziet vertrekken vermoedt men dat zijn emigratieplan slechts een trucje is om onder zijn meldplicht uit te komen. Ook gelooft vrijwel niemand dat er gecontroleerd kan worden of hij daadwerkelijk in het buitenland verblijft en niet meer terugkeert.

Van der Graaf heeft heel handig gebruikt gemaakt van een systeem dat op de schop moet, stellen de stemmers. „De grenzen van de wet zijn nu zo ruim dat hij daar gebruik van maakt. En geef hem eens ongelijk.” Bovendien geeft de uitspraak ook nog eens een verkeerd signaal af en zullen andere voorwaardelijk in vrijheid gestelden nu ook makkelijker onder hun meldplicht uitkomen. Het systeem van voorwaardelijke invrijheidstelling moet dan ook grondig worden aangepakt, vinden zij.

Minister Dekker liet weten dat er aan een nieuwe wet wordt gewerkt waardoor het minder makkelijk moeten worden voor langgestraften om eerder vrij te komen. Een goed plan, volgens de lezers. „Vrijwel automatisch vervroegde invrijheidsstelling zoals nu, is rond uit belachelijk. Afschaffen en alleen mogelijk maken bij uitzondering en goed gedrag”, luidt een reactie.

Een meerderheid van de respondenten zou graag zien dat er vaker levenslang wordt gegeven bij ernstige misdrijven. „Slachtoffers hebben immers ook levenslang.” Anderen vinden dat voorwaardelijke invrijheidstelling überhaupt afgeschaft zou moeten worden: „Waarom is alles toch gericht op terugkeer in de maatschappij? Niet iedereen is daar geschikt voor. Bescherm niet alleen de maatschappij maar ook zeker de dader tegen mogelijke herhaling.”

Iemand anders reageert: „Hoe leg ik mijn kind uit hoe de wet werkt? Je vermoordt iemand in koelen bloede, wordt gestraft om vervolgens eerder vrij te komen. In mijn ogen heb je dan al je rechten op een vrij leven verspeeld! Zo iemand mag nooit meer vrij komen!”