Kabinet verbiedt lachgas

„We kunnen de risico’s met de gezondheid van met name jongeren niet langer accepteren”, schrijft de CU-bewindsman aan de Tweede Kamer. Volgens Blokhuis toont onderzoek van het CAM, een institituut dat onderzoek doet naar nieuwe drugs, aan dat er moet worden ingegrepen. „De beoordeling van het CAM laat zien dat het recreatief gebruik van lachgas ontzettend schadelijk kan zijn en zelfs bij beperkt gebruik al tot serieuze gezondheidsschade kan leiden.” Volgens het onderzoeksinstituut kan het gebruik na ’na een enkele keer’ al zorgen voor hersenschade.

’Niet zo onschuldig’

De staatssecretaris werpt het argument dat sporadisch gebruik geen kwaad kan dan ook ver van zich. „Een ballonnetje is echt niet zo onschuldig als het lijkt, dat wordt nu duidelijk. Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem en daarmee is de Opiumwet de juiste route om dit aan te pakken.”

Lachgas zit in patronen die eigenlijk bedoeld zijn voor een slagroomspuit. De maatregel zou dus kunnen betekenen dat slagroomliefhebbers plotseling een probleem hebben. Om dat te voorkomen, geldt vrijstelling van het verbod voor de ’eigenlijke toepassing’ van lachgas. „We willen de aanbieders en gebruikers van lachgas, zoals het eigenlijk bedoeld is, hiermee niet onevenredig benadelen”, meldt Blokhuis. „Het moet immers gewoon blijven om een toef slagroom bij je appeltaart te kunnen bestellen.” Ook medicinaal gebruik van lachgas in de zorg blijft toegestaan.

In gesprek

Handhaving lijkt ingewikkeld te worden. Blokhuis en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaan de komende tijd in gesprek met aanbieders in gesprek om duidelijk te maken wat de eigenlijke toepassing van lachgas precies is. Groothandels, detailhandels en horecagelegenheden zullen op het matje worden geroepen. Die gesprekken moeten er voor zorgen dat aanbieders het verbod van recreatief gebruik serieus gaan nemen.

Vanuit de Tweede Kamer wordt al langer gevraagd recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Het kabinet wilde daar aanvankelijk niet aan. Eerst moest een onderzoek uitwijzen wat de risico’s zijn van lachgasgebruik. Het onderzoek van het CAM heeft Blokhuis overtuigd om alsnog in te grijpen. Het kabinet kondigde eerder al aan met een campagne tegen het recreatief gebruik van lachgas te komen. Het middel is vooral populair onder jongeren. De politie sloeg onlangs alarm over het aantal lachgas-incidenten in het verkeer. Dit jaar zijn er al 2,5 keer meer gevallen gemeld dan vorig jaar.

