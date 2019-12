Dekker wijst opnieuw gratieverzoek moordenaar Delfts café af

De minister had het vierde gratieverzoek in september afgewezen, maar in kort geding vond de rechter dat de Staat dat besluit moest herroepen en een nieuw besluit moest nemen. De voorzieningenrechter bepaalde begin november dat Dekker dat vóór 5 januari 2020 moest doen.

Yilmaz werd in 1984 tot levenslang veroordeeld, maar woont sinds 2014 onder toezicht buiten de gevangenis.

Het Openbaar Ministerie adviseerde negatief op de gratie maar het gerechtshof in Den Haag, dat de verdachte ooit veroordeelde, had op zowel het derde als vierde gratieverzoek positief geadviseerd. Ook de reclassering was positief. Toch legde de Staat deze adviezen telkens naast zich neer. De laatste keer in november stelde de rechter dat Dekker dit niet zomaar mag doen. Dat kan alleen als er zwaarwegende feiten en omstandigheden zijn die de strafrechter niet in zijn advies heeft meegenomen.

Wybenga vindt dat de motivering van de minister niet door de beugel kan. Het volgende kort geding dient volgens hem op 30 januari.

Een woordvoerster van Dekker zegt niets over het besluit, omdat het om een individuele kwestie gaat.