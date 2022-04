Amerikaanse vrouw stopt kind (4) in droger

De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht en zat onder de blauwe plekken op zijn hoofd en rug. Later vertelde hij aan de politie dat ’Miss Chapman’ hem dus met wat handdoeken in de droger had gedaan en de machine had aangezet. De jongen gaf aan dat hij „rond en rond en rond” ging. Ze zou zelfs op een gegeven moment de machine uitgezet hebben om te checken of hij nog leefde en vervolgens de droger weer hebben aangezet. Niet veel later werd Amber Chapman opgepakt. Ze is nu tijdelijk vrij omdat ze de borg van vijftien duizend dollar kon betalen, maar ze blijft verdachte in het onderzoek.