Dader schietpartij in gayclub VS krijgt vijf keer levenslang

Bij de schietpartij kwamen vijf mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond voor hij door bezoekers werd overmeesterd. Andrich bekende maandag schuld aan vijf gevallen van moord en 46 pogingen tot moord.

Dit was onderdeel van een overeenkomst die de openbare aanklagers met hem hadden gesloten omdat ze een slepend proces wilden voorkomen. De aanklacht telde aanvankelijk meer dan 300 punten, maar door de overeenkomst werd een aantal ervan gecombineerd, schrijft de New York Times.

In overeenstemming met de overeenkomst veroordeelde de rechter Aldrich tot vijf keer levenslang voor de moorden, plus meer dan 2200 jaar extra achter de tralies voor de pogingen tot moord.

Aldrich, die zich als non-binair identificeert, was een bekende van de politie. Hij was in juni 2021 al een keer opgepakt omdat zijn moeder had gemeld dat hij had gedreigd een bom te laten ontploffen en haar iets te zullen aandoen. Zij weigerde echter te getuigen waarna de zaak werd verworpen.