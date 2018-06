Patiënten in Ede mogelijk besmet door chirurg

Ⓒ ANP

EDE - Patiënten van een orthopedisch chirurg van ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn mogelijk door de specialist besmet met hepatitis B, een leverontsteking. Het ziekenhuis heeft woensdag 55 mensen opgeroepen voor een bloedonderzoek om te testen of zij besmet zijn geraakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ingelicht, aldus het ziekenhuis.