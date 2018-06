Vaticaan omarmt vrouwenvoetbal

In het Vaticaan werken ongeveer 750 vrouwen, maar die waren tot dusver niet op het idee gekomen een voetbalelftal te formeren. In tegenstelling tot de mannen in pauselijke dienst, die een lange traditie hebben in volkssport nummer 1.

Het hoogtepunt van het sportfeest in juni is het duel om de Supercup van het Vaticaan. Die gaat dit jaar tussen de huidige bekerhouder, de in 1966 opgerichte vv Vaticaanse Musea, en de regerend kampioen van de Vaticaanse competitie, de sportvereniging van de kinderkliniek Bambino Gesu. Vaticaanstad is als een van de weinige onafhankelijke staten geen lid van de wereldvoetbalbond FIFA.