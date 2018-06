Vader Anne Faber vindt reactie hof ’onbevredigend’

Faber gaat wel in op de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met Fred van der Winkel, de president van het hof.

Gefaald

Van der Winkel reageerde vandaag met een ongebruikelijk lange reactie op de kritiek van Wim Faber. Hij verwerpt het verwijt dat de rechtsgang in 2012 heeft gefaald, omdat de rechters van het hof niet alleen besloten om Michael P. geen tbs met dwangverpleging op te leggen, maar ook de gevangenisstraf van zestien jaar waartoe de rechtbank hem veroordeelde te verlagen naar twaalf.

Volgens Van der Winkel was dat weliswaar aanzienlijk lager dan de straf die de rechtbank oplegde, maar nog steeds relatief hoog als P.’s leeftijd (20) in aanmerking nam en zijn beperkte strafblad. Bovendien konden de rechters geen tbs opleggen, omdat er door deskundigen geen stoornis kon worden vastgesteld.

Stoornis

Volgens Faber hebben de rechters zich onvoldoende ingespannen om aanwijzingen te vinden voor een stoornis, „terwijl er zoveel signalen waren die verontrustend waren. Ik zie die inspanning nergens. Ik ben ervan overtuigd dat men met een actievere houding andere conclusies had getrokken.”

Faber vindt dat het hof ten onrechte geen deskundigen nader heeft ondervraagd op de zitting. Ook zegt hij het onbegrijpelijk te vinden dat verklaringen buiten beschouwing werden gelaten van getuigen die Michael P. hoorden zeggen dat hij „trots” was op zijn daad, en „dat een droom was uitgekomen.”

Vooringenomen

Volgens Faber hebben alle drie rechters die het oordeel velden gefaald, maar bij voorzitter Rinus Otte denkt hij zelfs aan vooringenomenheid. In artikelen die Otte schreef en in debatten, gaf hij er meermalen blijk van geen groot fan te zijn van het tbs-systeem. Rapporten van gedragsdeskundigen neemt hij niet of nauwelijks serieus, aldus Faber. Hij noemt het „particuliere meningen.”

Volgens Faber duidt dat erop dat Otte de rapportage van de Reclassering van 2012 waarin stond dat er sprake was van een hoog gevaar voor herhaling, niet of nauwelijks serieus neemt, „of tenminste niet naar waarde inschat. En als dat zo is, dan heeft hij alle schijn tegen. Kunt u mij uitleggen hoe zo iemand rechter kan zijn?”