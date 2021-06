De Ahornstraat in de wijk Tuinzigt in Breda. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Breda - Met de start van het EK in het vooruitzicht begint de Oranjekoorts gestaag te stijgen. In de Bredase wijk Tuinzigt zijn ze er gezien de vele bont versierde straten in ieder geval helemaal klaar voor.