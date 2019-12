Stikstof nekt Brabants provinciebestuur

Fractievoorzitter Ankie de Hoon maakte dat bekend tijdens een stemming over de deadline voor boeren. CDA botst over dat onderwerp al maanden met de andere partijen en verbindt daar nu conclusies aan.

De andere vier coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en PvdA waren de enige partijen die het stikstofbeleid steunden in de Provinciale Staten. De coalitie is haar meerderheid nu kwijt.

Protest

Er wordt vrijdag in het provinciehuis in Den Bosch al urenlang over de stikstofmaatregelen gedebatteerd. Boeren protesteerden buiten tegen de in hun ogen onrealistische milieumaatregelen van het bestuur. Die zouden het strengst zijn van alle provincies in Nederland.

Zo moeten boeren voor 1 januari 2021 een aanvraag indienen voor een milieuvriendelijke stal, luidt een van de voorstellen. Ook wil de provincie dat boeren die binnen een straal van vijf kilometer bij een gevoelig natuurgebied werken, worden uitgekocht.

Bekijk ook: Kerstboodschappen komen in de knel