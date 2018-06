Akkoord over cao kinderopvang

Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Medewerkers in de kinderopvang gaan er dit jaar en in 2019 in totaal 5,25 procent in loon op vooruit. Dat staat in de nieuwe cao-afspraken die de vakbonden hebben gemaakt met werkgevers in die branche. Ook zijn de partijen maatregelen overeengekomen die werkdruk van de 80.000 medewerkers in de opvang moeten verlichten.