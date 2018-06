Schutter spaarde gegijzelde vrouw Luik

Ⓒ Twitter / DE TELEGRAAF

LUIK - De man die dinsdag drie mensen doodschoot in Luik heeft de schoonmaakster die hij kort daarna gijzelde in een school gespaard. Benjamin Herman had haar gevraagd of ze moslim is en meedoet aan de ramadan. Toen ze dat bevestigde, verzekerde de 31-jarige Belg dat hij haar niets zou aandoen.