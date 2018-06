Hoogte pensioen straks onzeker: wat verandert er?

Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Tot aan vandaag was de wereld nog overzichtelijk: we wisten precies hoeveel pensioen we ooit zouden krijgen, en de premie was afhankelijk. Volgens het vandaag uitgelekte pensioenakkoord moet dat anders: hoeveel we betalen, wordt vastgelegd, maar hoeveel pensioen we ervoor terugkrijgen hangt af van de markt en de economie.