OORLOG IN OEKRAÏNE ’Het Westen is gewend maling aan de wereld te hebben’ Poetin valt in herhaling in ’troonrede’: ’Oorlog Oekraïne is een anti-Russisch project’

Door Mischa van Diepen

Moskou - In de Russische variant op een troonrede is president Vladimir Poetin ouderwets van leer getrokken tegen het Westen. Iedereen in de zaal zal zijn kijk op de geschiedenis inmiddels kunnen dromen. Bovenal moest duidelijk worden dat Rusland geen schuld draagt voor de oorlog die Poetin een jaar geleden over Oekraïne uitstortte. „Zij zijn begonnen!”