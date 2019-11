In Zuid-Afrika vermoorde Koenraad (53) laat vier kinderen na

Een plek om te barbecuen in de buurt van waar de Vlaming Koenraad Collier een woning had, en een Nederlandse vrouw op bezoek kreeg. Zij stierven allebei bij een gewelddadige roofoverval. Ⓒ EPA

KAAPSTAD - De dood van een Nederlandse vrouw (74) en een Belgische man (53) slaat zowel hier als in ons buurland in als een bom. Zij stierven een brute dood in het door geweld geplaagde Zuid-Afrika. „Verschrikkelijk dat zijn kinderen zó hun vader kwijt raken.”