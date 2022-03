Shockvlogger Alex Soze vast voor mishandeling agent in Groningen: ’Best heftig’

Binnenland

Agenten vinden 5 miljoen cash in Amsterdamse woning: grootste bedrag dit jaar

In een woning in Amsterdam zijn agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid gestuit op ruim vijf miljoen euro aan contant geld, tientallen kilo’s drugs en een vuurwapen. Het is het grootste bedrag dat de Landelijke Eenheid dit jaar heeft gevonden in een onderzoek.