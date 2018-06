Lange files door afsluiting Utrechtsebaan

De politie onderzoekt de toedracht van een incident waarbij omstreeks 14.00 uur een persoon in aanraking kwam met een auto. De A12 richting Den Haag was sindsdien afgesloten tussen Voorburg en het Malieveld. Verkeer moest onder meer omrijden via de N14, via Leidschendam en Wassenaar.

