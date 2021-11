Oostenrijk op slot, wel skiën met 2G-bewijs

Grote chaos heerste bij honderdduizenden ouders, die niet wisten of hun kroost naar school mocht. De kersverse kanselier Schallenberg kon geen duidelijk antwoord geven. Enerzijds bleven de scholen open, tegelijk werd opgeroepen de kinderen zoveel mogelijk thuis te onderwijzen. „Dit is een typisch Oostenrijkse oplossing. Onbevredigend, ” aldus lerares Hildegard Höller tegen ORF.

Lockdown

De komende drie weken is er een harde lockdown. Ook toeristen hebben het nakijken, de gezellige skihutten zijn dicht. Alleen werken en wandelen mag, net als boodschappen doen, de arts of apotheek bezoeken. En de skipiste is alleen open voor ’2G-burgers’.

Deze toestand duurt tot 11 december, tot het echte wintersportseizoen begint. Dan zijn geprikte of genezen personen ’weer vrij’, verkondigde Schallenberg (ÖVP), die het stokje van partijgenoot Sebastian Kurz overnam, die van corruptie wordt verdacht. De reisbranche vertrouwt op een goede afloop. „Ik vertrouw erop dat het seizoen zal plaatsvinden, ” aldus de reisorganisatie TUI.

Protest

Afgelopen weekeinde protesteerden veertigduizend mensen in Wenen tegen de nieuwe lockdown en de aanstaande prikverplichting. „Protesteer voor de vrijheid en tegen de maatregelen,” riep de rechtse FPÖ. Haar leider Herbert Kickl beval een omstreden paardenmedicijn aan, waarvan sommige burgers ernstig ziek werden. Kickl heeft intussen zelf Covid-19.

Veel burgers zijn teleurgesteld over de lockdown, net zovelen begrijpen het wel. Want zo’n 1100 Oostenrijkers per 100.000 hebben momenteel corona. Drieduizend mensen liggen in het ziekenhuis. In Salzburg en omstreken beslissen artsen per triage wie ze behandelen.

Prikplicht

Op de achtergrond dreigt vanaf februari een algehele prikplicht. Artsen en verplegers in Oostenrijk vinden dat echter te laat. Als je daarna geen prik hebt bedraagt de boete 3600 euro.