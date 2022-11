Ontbossing in Amazonegebied bereikt nieuwe piek

De totale oppervlakte is in omvang vergelijkbaar met ruim vijf keer de gemeente Amsterdam. Brazilië verzamelt sinds 2015 satellietgegevens over het Amazonegebied. De nieuwe cijfers komen nu in Egypte een grote klimaattop wordt gehouden en enkele maanden voor de presidentswissel in Brazilië.

De ontbossing is flink toegenomen onder het presidentschap van de rechtse Jair Bolsonaro. De klimaatscepticus maakt op 1 januari plaats voor de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Lula heeft beloofd zich in te zetten voor het klimaat en gaat volgende week naar de top in Egypte.

De Braziliaanse tak van het WWF zegt dat het aantal ontbossingen en bosbranden is „geëxplodeerd” sinds de presidentsverkiezingen van eind vorige maand. De natuurorganisatie zegt dat de eerste cijfers van november er „beangstigend” uitzien en spreekt van een „race voor vernietiging” in aanloop naar de presidentswissel.