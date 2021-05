Duits advies: coronavaccin Janssen alleen nog voor 60-plussers

Ⓒ Hollandse Hoogte / dpa Picture-Alliance

BERLIJN - Duitsland zou het coronavaccin van Janssen uit Nederland alleen nog aan mensen van 60 jaar en ouder moeten toedienen, net als bij AstraZeneca het geval was. Volgens het gezaghebbende tijdschrift Der Spiegel is dat het advies van de officiële commissie voor vaccinaties in Duitsland, de Ständige Impfkommission (Stiko) van het Robert Koch Institut, het Duitse RIVM.