’Vermoorde’ journalist Babchenko blijkt springlevend

Babchenko verscheen woensdag op een persconferentie in Kiev. Dinsdagavond had zijn vrouw de dood van haar echtgenoot bevestigd. Alle buitenlandse media namen de berichtgeving over. Collega’s zijn dan ook met stomheid geslagen.

Volgens het hoofd van de veiligheidsdienst (SBU) in Oekraïne, Vasily Gritsak, was er wel degelijk een aanslag op het leven van Babchenko. Een Oekraïner zou de aspirant-moordenaar zijn geweest, in opdracht van het Kremlin, aldus Gritsak. Zijn dienst kon de moord verijdelen.

Heel de wereld had Arkady Babchenko voor dood aangezien. Ⓒ EPA

De SBU had lucht gekregen van het plan de oorlogscorrespondent van onder meer de kritische krant Novaya Gazeta dood te schieten. Een Oekraïense huurmoordenaar was voor 40.000 dollar gerekruteerd om een wapen te kopen en de executie uit te voeren, beweert de dienst.

Met de voorbereiding was twee maanden gemoeid. De SBU volgde de gangen van de verdachte en greep tijdig in. Woensdag werd Babchenko levend en wel gepresenteerd tijdens een opgenomen persconferentie, waarop de Rus, die zijn vaderland in 2017 ontvluchtte, zijn beschermers bedankte en zich verontschuldigde bij vrienden en bekenden voor het aangedane leed.

’Blij dat Babchenko nog leeft’

Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken, dat elke betrokkenheid ontkent, zegt blij te zijn dat Babchenko nog leeft. Volgens het Kremlin heeft Oekraïne een Russische journalist gebruikt voor propagandadoeleinden. Met de voorbereiding was twee maanden gemoeid. De SBU volgde de gangen van de verdachte en greep in. Hij zit vast.

Babchenko werd levend en wel gepresenteerd op een persconferentie.

’Bescherming van de Oekraïne’

De Oekraïense president Petro Porosjenko beloofde Babchenko en diens familie alle mogelijke bescherming. „Ik heb daarvoor opdracht gegeven. Het is onwaarschijnlijk dat Moskou zal bedaren”, liet hij via Twitter weten. „De Oekraïense veiligheidsdiensten worden elke dag sterker als reactie op de Russische agressie.”