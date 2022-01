Prijsexplosie huizen van 15,2 pct.

Een afkoeling is nog niet in zicht. Over de laatste drie maanden van vorig jaar noteerde het CBS een prijsexplosie van 20,4% bij bestaande koopwoningen. Zo’n sterke stijging heeft het statistisch bureau niet gesignaleerd sinds het een kwart eeuw geleden begon om de huizenprijsstijging systematisch bij te houden. Voorgangers van makelaarsorganisatie NVM hebben alleen in jaren 70 wel eens grotere stijgingen gemeld, toen de inflatie tegen de 10% liep.

De prijsexplosie komt mede doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Uit cijfers van het kadaster, waarop het CBS zich baseert, blijkt dat in december 20.559 woningtransacties zijn geregistreerd. Dat is bijna een kwart minder dan een jaar eerder. Over het gehele jaar bezien, viel de daling wel mee: 4%. Voor de zomer was de woningmarkt nog aanzienlijk minder verhit.

In juni 2013 bereikten de huizenprijzen een dieptepunt. Sindsdien zijn huizen gemiddeld 85% meer waard geworden.

In het millenniumjaar 2000 noteerde het CBS voor het laatst zo’n hoge stijging. Toen ging de woningprijs 18,2% omhoog. Ook toen kwam het vooral door de grote vraag en het geringe aanbod, luidde jaren later de conclusie van een parlementair onderzoek. Mensen konden indertijd ook fors bieden door de goede arbeidsmarkt, dalende rente en aantrekkelijke hypotheekvormen. De onderzoekers gaven de zware piet echter vooral aan de overheid, die te weinig deed aan woningbouw en speculeerde met bouwgrond.

Tien dagen geleden kwam makelaarsvereniging NVM ook met cijfers over het vierde kwartaal. Uit de transacties van aangesloten makelaars bleek een prijsstijging van 20,7% ten opzichte van het laatste kwartaal in 2020. Het CBS baseert zijn cijfers op inschrijvingen van koopaktes in het kadaster. Die cijfers lopen een of twee maanden achter op de verkopen, maar geven wel het zuiverste beeld van de woningmarkt.