Spectaculaire levensverhaal congreslid Santos blijkt nep: niet Joods, uitkering, valse cheques voor puppy’s

De lijst met aanklachten tegen George Santos is lang. Ⓒ ANP / HH

New York - Het eerste homofiele congreslid van de Republikeinen George Santos had bij zijn aanstelling in november een verhaal dat te goed leek om waar te zijn. En dat was het ook. De Boy Wonder van de partij is nu keihard op aarde teruggekeerd en gearresteerd. Zijn bewering in een tv-interview dat hij een verschrikkelijk slechte leugenaar is, bleek waar. Bijna zijn hele spectaculaire levensverhaal is nep, maar erger nog, het heeft er alle schijn van dat hij een fraudeur en een dief is.