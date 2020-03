OM: taakstraf voor plaatsen naaktvideo’s handbaldames

De verdachte is een 40-jarige inwoner van Drachten. Hij ontkende vrijdag in de rechtbank niet dat hij twee filmpjes heeft geüpload. Er zaten geen kwade bedoelingen bij en hij realiseerde zich niet wat de gevolgen zouden zijn, vertelde de man.

De beelden waren in 2016 in de kleedkamer van een sauna in Nederasselt gemaakt met een bewakingscamera. De man zegt de filmpjes van een onlineforum te hebben gedownload. „Ze waren dus al lang op het internet”, aldus zijn advocaat.

Dat de Drachtster de titel van de filmpjes „sexyer” maakte, ziet het OM als een doelbewuste actie. Mogelijk om een hogere ranking te krijgen op de pornosite, aldus de officier van justitie. De man ontkent dit.

De rechter doet 20 maart uitspraak.