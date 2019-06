Saudi-Arabië wil collectieve beveiliging Golf

Op twee tankers met olie voor Japan brak afgelopen week brand uit, vermoedelijk na aanslagen. De tankers voeren niet ver van de ingang van de Perzische Golf in de wateren tussen Iran en Oman.

De VS beschuldigen Iran achter de aanslagen te zitten, maar dat land weerspreekt dat stellig. Teheran heeft maandag naar voren gebracht dat het de Golf kan afsluiten, als het dat zou willen. Een lid van de Iraanse Hoge Veiligheidsraad, Ali Shamkhani, zei dat Iran verantwoordelijk is voor de wateren, en de veiligheid garandeert in de Perzische Golf en de Golf van Oman. De Amerikaanse troepen zouden uit de regio weg moeten, want zij vormen de voornaamste bron van crises en instabiliteit in de Golf, aldus Shamkhani.