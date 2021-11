Levenslang voor jongeman die huis van stiefoma in de brand zette: hij bekende tijdens ’doen, durven of de waarheid’

De brandweer werd op 28 mei 2018 opgeroepen voor een zware brand in een bungalow in Heysham, in het Britse Lancashire. De toegesnelde hulpverleners vonden de 94-jarige bewoonster, Mary Gregory, onder een tafel in de berging. Vier dagen later overleed ze in het ziekenhuis door de grote hoeveelheid rook die ze had ingeademd.

Het eerste onderzoek wees uit dat de brand die Gregory het leven kostte wellicht een ongeluk was, en de lijkschouwer ging daarin mee. Een jaar later veranderde dat plots. De politie heropende het onderzoek nadat de toen 19-jarige Tiernan Darnton zijn mond voorbij praatte tijdens een spelletje ’doen, durven of de waarheid’ met twee vrienden.

Dementie

Hij vertelde toen hoe hij de dodelijke brand in het huis van zijn stiefoma veroorzaakt had door met een aansteker de gordijnen in brand te steken. „Ik heb een geheim dat ik nog nooit iemand verteld heb. Ik heb mogelijk iemand vermoord”, zei hij. Toen ze hem om meer uitleg vroegen, zei de toenmalige tiener dat hij de brand gesticht had omdat hij niet wilde dat zijn stiefgrootmoeder verder moest leven met dementie. De vrienden geloofden hem niet en overtuigden hem om er niets meer over te zeggen.

Maar Darnton zweeg niet. Hij vertelde in mei 2019 een jeugdwerker dat een vriend „informatie over hem heeft waarvoor hij naar de gevangenis zou moeten gaan.” Hij voegde eraan toe dat hij zich op een gegeven moment „heel sterk” voelde - vermoedelijk tijdens de begrafenis van zijn stiefoma - omdat hij als enige in de ruimte wist wat de overleden persoon overkomen was. „Vertel je me nu dat je iemand gedood hebt”, vroeg de jeugdwerker nog, en Darnton bevestigde dat. Een week later vertelde hij haar en zijn stiefvader Chris Gregory dat hij de brand had aangestoken.

De politie heropende daarop de zaak en tijdens verhoren deed Darnton het hele verhaal. Hij vertelde hoe hij een tafel voor de deur van de berging gezet had, hoe hij de telefoonkabel had doorgesneden en het rookalarm had ontmanteld. Allemaal om te verhinderden dat zijn stiefoma zou ontsnappen. In zijn huis vonden agenten zelfs tekeningen waarop hij het plan voorbereid had. Naast een alibi stonden er zaken op als „goede schuilplaats” en „snelle ontsnappingsroute.” Op zijn gsm en laptop vond de recherche meerdere zoekopdrachten na de brand, waaronder ’ik ben een moordenaar’ en ’ik ben een monster en ik ga naar de hel’.

Misverstand

Tijdens het moordproces probeerde Darnton de zaak nog af te doen als „een groot misverstand” en beweerde hij dat zijn bekentenis gelogen was om indruk te maken op vrienden. „Ik weet hoe ziek dat is van mij”, zei hij. Het was een schreeuw om aandacht, zo benadrukte hij. Maar de rechter geloofde hem niet en veroordeelde hem tot een levenslange celstraf, met een minimum van 15 jaar.