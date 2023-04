Goudmijn lonkt voor Eredivisie

De huidige rechtenhouder ESPN – onderdeel van de Amerikaanse Disney-groep – heeft al een bod neergelegd bij de Eredivisie-clubs van ongeveer anderhalf miljard voor de televisierechten over dezelfde periode.

De Nederlandse kabelaars legden hun bod dinsdag voor aan Eredivisie CV-directeur Jan de Jong en de mediacommissie van de Eredivisieclubs. Zij zullen hun achterban informeren en die zal zich over de twee aanbiedingen moeten buigen.

Gelopen race

Het vergaren van de Eredivisie-rechten leek aanvankelijk een gelopen koers voor ESPN. Omdat de kabelaars niet over de brug kwamen met een bod en een noodzakelijke vijf zesde meerderheid van de clubs het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid wilde en tevreden was over het ESPN-bod. De bedoeling was zelfs om het op 8 mei in stemming te brengen. Of dit de agenda van de vennotenvergadering op die dag nog steeds haalt, valt af te wachten.

Het eindbod van het consortium van kabelaars ligt namelijk significant hoger dan dat van ESPN en zou als het indicatiebedrag wordt gehaald jaarlijks zo’n vijftig miljoen euro schelen.

In de bedragen van ESPN aan de ene kant en KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA aan de andere kant zijn de kosten opgenomen evenals de verwachte opbrengsten uit de samenvatting-, buitenland- en commerciële rechten. Daarbij willen de kabelaars het merk Eredivisie terugschenken aan de clubs.

Betaalbaar

De kabelaars zegden de Eredivisie-clubs en ECV-directeur Jan de Jong toe het Eredivisie-voetbal betaalbaar te houden en breed beschikbaar te stellen. Dus ook op het open net.

Die betaalbaarheid kan een ’dingetje’ worden voor de mededingingsautoriteiten. Het consortium heeft hierover al contact gehad met de ACM (Autoriteit Consumenten en Markt) en gelooft dat hun bod kans van slagen heeft en zal worden toegestaan. Waarbij de vier partijen (KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en DELTA) onderling verplicht zullen worden op prijs met elkaar te concurreren zodat de kijker niet wordt geconfronteerd met prijsopdrijving.

Dat nagenoeg 100% van de Nederlandse televisie-aanbieders de handen ineenslaan om de voetbalrechten te bemachtigen, is geen unicum in Europa. Dit is ook het geval in Portugal en daarvoor hebben de Europese mededingingsautoriteiten indertijd het licht op groen gezet.